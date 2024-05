Le Collège du Sud ouvre ses portes pour fêter son demi-siècle d’existence

Il y a cinquante ans, quatre classes de première et de deuxième année de collège s’ouvraient dans les locaux du cycle d’orientation de Bulle: le Collège du Sud était né. Aujourd’hui, il en compte 65. L’école de commerce, les maturités spécialisées et l’école de culture générale ont ensuite complété l’offre au fil des années. Pour fêter cet anniversaire, l’établissement organise une journée portes ouvertes le vendredi 17 mai.

Le public pourra notamment prendre part à des démonstrations de chimie, un marché des entreprises, une conférence et un jeu de pistes préparés par les professeurs, annonce la Direction de la formation et des affaires culturelles dans un communiqué. Il sera également possible d’assister à un cours «classique» donné ce jour-là, pour autant que la porte de la salle soit ornée d’une affiche indiquant «classe ouverte». «Ainsi, parents et jeunes pourront se retrouver sur les mêmes bancs d’école pour partager cet anniversaire!» Le chœur du collège se produira à la pause de midi, lors de la partie officielle. Elodie Fessler