Le FC Bulle se sauve en Promotion League

Le verdict est tombé samedi vers 18 h au terrain des Peupliers: grâce à la défaite de Saint-Gall M21 à Etoile Carouge (1-5), et à son nul 1-1 à Bavois, le FC Bulle disputera une troisième saison en Promotion League. "On est maintenus, on est maintenus!" chantait la cohorte de supporters bullois après le coup de sifflet final.

Rien n'a été simple jusqu'au bout pour les hommes de Steve Guillod, fébriles et brouillons pour leur dernière sortie en terres vaudoises. Menée 1-0 dès la demi-heure, la formation gruérienne est revenue au score sur une superbe frappe croisée de l'inévitable Aimery Pinga (54e 1-1). Aucun but n'a été marqué en fin de match malgré un penalty raté du Bullois Teixeira dans les arrêts de jeu.

Malgré l'issue heureuse de cette saison, le FC Bulle devra réaliser une analyse approfondie et les changements nécessaires afin de connaître plus de réussite lors de l'exercice 2024-2025.

Retour sur ce dernier match et analyse de la saison du FC Bulle dans La Gruyère de mardi.