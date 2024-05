Le Marché bio prendra racine à Bulle et Fribourg

Rendez-vous de l’agriculture durable, bio et de proximité depuis plusieurs années, les Marchés bio du canton de Fribourg s’établiront à Bulle et à Fribourg. Dans le chef-lieu gruérien, 22 producteurs et transformateurs bio seront présents le samedi 2 juin sur la place du Marché de 9h à 16h. Cette 4e édition est placée sous le thème «Les semences et la biodiversité au jardin» et sera notamment animée par un atelier de fabrication de bombes à graines, de démonstration de vannerie et de plusieurs spectacles.

Le second marché aura lieu dans le chef-lieu cantonal le samedi 21 septembre et proposera au public de découvrir le low tech (catégorie de techniques durables, simples, appropriables et résilientes) en agriculture. Des démonstrations de «machines agricoles à taille humaine», 24 stands de producteurs et de transformateur bio, des stands d’informations et d’autres animations seront proposés de 9h à 16h. Ces marchés bio «ont pour vocation de renforcer le lien entre producteurs et consommateurs en proposant deux rendez-vous familiaux et festifs», rappellent dans un communiqué les organisateurs Bio Fribourg et Notre Panier Bio. Elodie Fessler