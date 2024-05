Le moineau est l’oiseau le plus observé dans le canton de Fribourg… et en Suisse

Le moineau domestique est l’oiseau le plus présent en Suisse. Du moins, c’est celui qui a été le plus observé lors de la grande action participative «Oiseaux de nos jardins» organisée par l’association BirdLife entre mercredi et dimanche derniers. Au total, plus de 7200 habitants ont scruté leurs jardins ou environs de leurs habitations pour dénombrer 142’581 oiseaux. Dans le canton de Fribourg, 270 participants ont recensé 6795 volatiles.

Dans le canton, les oiseaux les plus observés ont donc été les moineaux domestiques (présents dans 89% des jardins), puis les corneilles noires (82,7%) et les étourneaux sansonnets (45,6%). Au niveau national, les moineaux et corneilles sont également tout en haut du classement, suivis par les martinets noirs. Ces données, qui sont «à interpréter avec précaution», selon le communiqué de BirdLife, montrent une régularité dans le nombre d’oiseaux observés. Certaines espèces, telles que le gobemouche gris ou le rougequeue à front blanc, étaient cependant très observées par le passé et sont aujourd’hui quasiment absentes des relevés. Patrick Biolley