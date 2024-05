Le mur de l’Atlantique

FRANCE 3, MARDI, À 21 H 10

Une forteresse au service de l’ennemi

En décembre 1941, l’Allemagne nazie se lance dans ce qu’elle présente comme la plus grande entreprise de génie militaire depuis la Muraille de Chine: l’édification d’une ligne de fortification étendue de la Norvège aux Pyrénées, et destinée à protéger le Troisième Reich d’un débarquement allié. En France, la construction du mur de l’Atlantique a représenté un chantier pharaonique qui a bouleversé le quotidien des régions côtières. Supervisée par l’organisation Todt, elle a été à l’origine d’un gigantesque pillage de main d’œuvre et de matières premières en mobilisant des milliers de travailleurs. Elle a offert à des entreprises de toutes tailles l’opportunité d’affaires juteuses avec l’occupant tout en révélant les…