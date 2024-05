Le retour du commandant

BANDE DESSINÉE

Christophe Bec et Carlos Puerta

LES NOUVELLES AVENTURES DE BRUCE J. HAWKER, t. I, L’Œil du marais

Le Lombard

Arrêtée après sept tomes en 1996 parce que son auteur, William Vance, devait consacrer toute son énergie à illustrer l’emblématique XIII, la série Bruce J. Hawker semblait avoir coulé corps et âme. Près de trois décennies plus tard, Christophe Bec accepte de reprendre la barre des aventures de ce lieutenant de la flotte du roi George III. Il s’adjoint les pinceaux du dessinateur espagnol Carlos Puerta, dont le trait réaliste, presque photo-réaliste, suit la trace du regretté Vance, tout en donnant une signature propre à chaque page et à toutes les cases, minutieuses, qui portent en elles un vent du large tel qu’on les croirait sorties des plus belles marines.

