Le sentier des gorges de la Jogne rouvre pour l’Ascension

Les gorges de la Jogne sont officiellement ouvertes pour la saison estivale, a annoncé ce mercredi la commune de Broc via l’application iGruyère. Les randonneurs peuvent désormais emprunter ce sentier de 3 kilomètres reliant le village de Broc et le barrage de Montsalvens. Agrémenté de ponts, de tunnels et de galeries, il est prisé par les familles et attire de nombreux visiteurs. Deux passerelles sur le bas du tracé ont dû être réparées en avril à la suite des fortes précipitations tombées l’automne passé.

La commune de Broc annonce également qu’un deuxième parking provisoire gratuit est à disposition sur les terrains de Liaubon «en raison de la forte affluence» du site. Une signalisation a été mise en place pour guider les visiteurs. Elodie Fessler