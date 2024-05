TRAIL. Alors qu’il devait faire son grand retour début juin après quatre annulations consécutives, le Trail des Paccots reviendra finalement en 2025. «Malgré toute la bonne volonté et l’énergie consacrées à la remise sur pied de la course, nous n’avons pas obtenu les réponses souhaitées dans des délais convenables», expliquent les organisateurs dans un communiqué. La date de la 9e édition est d’ores et déjà agendée au 1er juin 2025. GR