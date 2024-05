Les enfants invités à un goûter scientifique

ARCHIVES DE L’ÉTAT. Comment communiquait-on au Moyen Age et comment était garantie l’authenticité des messages? L’Université de Fribourg (Unifr) propose aux enfants de prendre part à des «goûters scientifiques» pour répondre à ces questions. Organisés les 15 (en français) et 22 mai (en allemand), ils «offrent l’occasion aux enfants intéressés de se confronter au monde scientifique, en rencontrant des professeurs, des assistants et des étudiants», relève l’Etat dans un communiqué. L’Unifr organise une fois par an de tels ateliers. Cette année, ceux-ci ont lieu aux Archives de l’Etat de Fribourg. Les deux institutions présenteront aux jeunes participants de «rares et précieuses» archives. Ces derniers pourront expérimenter le métier de scribe au Moyen Age. Informations et inscriptions sur …