Les Soroptimist ont offert un concert aux aînés de trois EMS gruériens

Le club Soroptimist de la Gruyère a décidé de célébrer l’arrivée du mois de mai en chanson. Une vingtaine de ses membres se sont produites avec leur ensemble éphémère Sorop en Chœur dans trois homes de la région.

Sous la direction de Maude Fragnière, elles ont entonné six chants en canon, à deux voix ou sur un accompagnement au piano, dont La Tendresse (Bourvil) et La Nuit des Roses (Michel Waeber). Des morceaux qui «ont ravi les oreilles des seniors des foyers de Bulle et La Roche», relève le club dans un communiqué. Cette année, celui-ci «a décidé de ne pas offrir un don en argent, mais de donner le bien le plus précieux qu’on puisse disposer: donner de son temps.» Elodie Fessler