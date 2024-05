née Droux

BULLE

C’est choyée par sa famille et entourée du personnel du Foyer St-Joseph, à La Roche, que Madeleine Bussard s’en est allée paisiblement le 26 mai.

Madeleine est née le 9 avril 1935 à La Tour-de-Trême, dans le foyer de Clémentine et Joseph Droux. Très jeune, elle fut orpheline de son père, décédé accidentellement. Avec son frère Pierre, elle grandit en secondant et en aidant sa maman dans les divers travaux de jardinage, de cuisine et de dentelles de Gruyères.

Au terme de sa scolarité, elle réalisa un apprentissage d’employée de commerce. Elle travailla dans une épicerie avant d’être engagée dans un cabinet dentaire.

En jouant dans le festival de Jehan l’Eclopé, elle fit la rencontre de Roger Bussard, qui devint son mari en 1956. De cette union, naquirent deux filles:…