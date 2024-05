Marcel Gatsè Marcel Gachet

Marcel Gatsè

1942 - 2024

Tsarmê

Marcel Gatsè l’a tyithâ chi mondo in janvié din le Jura franché a la fin de na lorda trêcha kontre la maladie. L’a voulu ke chè hyindrè rèpojichan de la pâ dè Tsarmê. Chin chè farè ou dèbu dou mi dè mé.

Marcel léchè ouna fourdèrâ dè j’èkri in franché oubin in patê: di moujiron, di bilyè, di poéji, on dikchenéro dè mo in patê in tsèvanthe. Ekrire chinbyâvè ithre po li on kurti provin po dre chè rêmoua-kà, chè pochyin è chè dzouyo, chin ke l’avê yu è chon keman fran-vani.

Lè mo betâ chu le papê chon èkri avoui di formè ke rèchinbyon bin i rêyè d’èkretera dou franché è i trovâvè choche fêna-adrê. Totè hou pâdzè dzôkon chu ouna hyâ USB è chin prindrè ouna lorda treya po nin fére le toua è le betâ in hyiranthe.

Di patêjan dè cha famiye ch’apyêyon ora po betâ a…