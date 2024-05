Maxime L’Homme n’y arrive pas

VTT. Maxime L’Homme s’est classé 20e du short track et 24e sur la distance olympique des championnats d’Europe de VTT. En Roumanie, le vététiste de Vuadens a vécu une semaine compliquée. «Je suis un peu frustré de ne pas rentrer avec un meilleur résultat. Malgré un bon départ et de bonnes sensations, j’ai dû ralentir pour diminuer mes douleurs au dos et arriver au bout», souffle le Gruérien de 21 ans.

Mauvais réglages

Une blessure dont souffre Maxime L’Homme depuis le début d’année à la suite d’une chute. «Ce n’est pas la seule raison qui explique mon mal de dos. Je n’arrive pas à trouver mes marques et les bons réglages sur mon nouveau vélo. Je vis ces dernières semaines mes pires moments en compétitions», lâche le coureur du Team BMC.

Maxime L’Homme a intégré la structure helvétique en…