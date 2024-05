Musée gruérien: Trois lauréates du Fonds d’œuvres d’art en Gruyère

Depuis plus de dix ans, le Musée gruérien lance un appel à candidature aux artistes ayant un lien avec la région afin d’acquérir leurs créations et d’encourager la création artistique locale. Cette année, le Fond d’acquisition d’œuvres d’art en Gruyère (FAG) compte trois lauréates.

Membre de l’équipe de médiation culturelle du Musée d’art et d’histoire de Fribourg & Espace J. Tinguely, Sonia Both a convaincu le jury avec son œuvre «sans titre» dédiée à la nature. Elle associe le bois, la peinture et le tissu. Diplômée de l’école Supérieure de photographie de Vevey, Delphine Burtin a, elle, présenté une image d’escaliers prise à Corbières. Elle s’inscrit «dans les questionnements de la série: comment interpréter ce que nous livrent nos sens?».

Artiste fribourgeoise expérimentant de multiples techniques et ayant décroché la Bourse de création en arts visuels de l’Etat l’an passé, Catherine Liechti est la troisième lauréate. Pour créer son installation en verre, elle s’est inspirée de la légende la fontaine de Lessoc.

Les œuvres des trois artistes «illustrent l’évolution constante de l’art moderne et témoignent de la vitalité et de la diversité de la scène artistique contemporaine de la région», salue l’institution dans un communiqué. Le FAG est géré par la Société des amis du Musée gruérien et l’institution se charge de l’inventaire et de la conservation des œuvres. «Il a pour objectifs d’acquérir, de gérer, d’encourager et d’exposer de manière professionnelle la production d’artistes vivants». Elodie Fessler