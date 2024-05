Musée gruérien: Un crédit d’investissement «déraisonnable», selon le comité référendaire

Les opposants au crédit de 19,8 millions de francs destiné à la rénovation et à l’agrandissement du Musée gruérien et de la bibliothèque ont exposé leurs principaux arguments devant les médias ce mercredi à Bulle. Pour rappel, ce projet a été validé en décembre par le Conseil général puis attaqué par référendum. La population a rendez-vous aux urnes le 9 juin pour se prononcer.

Dans un communiqué, le comité référendaire (l’UDC de la ville et de La Tour-de-Trême) dénonce un crédit d’investissement «déraisonnable» et appelle à une politique de gestion des finances communales saine. Il relève que Bulle fait face à «une situation financière délicate» en citant le déficit de 6,5 millions de francs projeté pour l’exercice 2024. «Une solution aux problèmes du Musée doit être trouvée, mais à un juste prix et sans augmenter les impôts», déclarent les référendaires.

Ces derniers déplorent également que les 19,8 millions prévus ne soient pas utilisés pour améliorer l’exposition principale. «Les citoyennes et citoyens sont en droit d’attendre qu’un tel financement s’accompagne d’une mise à niveau significative de l’expérience culturelle proposée.» Les opposants se questionnent également sur le réel besoin auquel répondrait ce projet, en pointant notamment du doigt la baisse des recettes de l’institution. Elodie Fessler