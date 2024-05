Où se mêlent respect et dédain

Proeuropéen de longue date, le professeur émérite en études européennes Gilbert Casasus publie un essai sur les relations Suisse-Europe. Il critique notamment la «mentalité de réduit» de la Suisse et croit à une future adhésion à l’Union européenne.

ANGIE DAFFLON

Pourquoi ce livre?

Gilbert Casasus: Parce que le débat Suisse-Europe m’agace, mais me stimule. J’ai l’impression que depuis vingt ans, ou au moins quinze ans, on parle toujours de la même chose, toujours de dossiers techniques et pas assez de visions d’avenir. J’avais envie d’apporter un regard critique.

Il s’agit donc d’un essai plus que d’un livre scientifique?

Oui, je pense qu’aujourd’hui rien n’est plus rébarbatif qu’un discours pseudo-scientifique austère sur l’Europe. Le sociologue Edgar Morin disait: «Penser l’Europe, ça…