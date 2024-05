Parole ou vérité?

BANDE DESSINÉE

Blengino, Goy et Palma

L’ORATEUR

Glénat

Alexandros a-t-il tué son père? La nouvelle met en émoi la communauté grecque de la Rome du IIe siècle. Il faut dire que c’est une figure importante, un médecin reconnu, qui a été assassinée. La culpabilité du fils semble tellement évidente… Ami de la famille, imbu de lui-même et surdoué, l’avocat Marcus décide de sortir de sa retraite pour s’occuper de l’affaire et innocenter le jeune homme. Commence alors une enquête au cœur de l’empire, de son système de justice, de ses rites et de ses croyances, de sa vie quotidienne. Entre Sherlock Holmes et Perry Mason, ce nouveau Cicéron n’est pourtant pas forcément à la recherche de la vérité. Mais mise sur le pouvoir de la parole pour gagner l’affaire.

Avec L’Orateur, les scénaristes Luca…