A peine arrivé et déjà titré

BASKETBALL. Comme Elfic dix jours plus tôt, Fribourg Olympic s’est offert un sixième trophée national consécutif, grâce à sa victoire 77-91 mardi à Massagno. A peine arrivé et déjà triplement titré, Patrick Pembele savoure: «Je suis heureux et soulagé d’avoir réussi à confirmer notre domination», glisse le bras droit de Thibaut Petit.

Pour l’Attalensois, Natan Jurkovitz incarne à lui seul cette hégémonie olympienne: «Sa réaction au match 4 a été impressionnante. Pfff… c’est… c’est le champion ultime. J’apprends énormément aux côtés de joueurs comme lui, Roberto Kovac, Jonathan Kazadi ou Arnaud Cotture.»

Tourné vers l’Europe

A 31 ans, Patrick Pembele se complaît dans son rôle de l’ombre, après six années à la tête du BBC Monthey-Chablais. «La pression est totalement différente et cette…