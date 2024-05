Pixels et caetera

COCON. Il faut de nombreuses années pour que le prisme du dogme, celui qui donne certaines couleurs à la vision et en estompe d’autres, se patine et, paradoxalement, libère le regard. En l’occurrence, la vision est celle d’un centre commercial, où plutôt de la place centrale du centre commercial, comme on parle de la place du village, cet espace vers lequel toutes les allées du centre et tous les escaliers roulants convergent. Cette place centrale accueillait donc une nouvelle exposition de commerçants qui proposaient une large gamme de mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles, soin du visage, crème anti-âge, etc. de différentes marques réunies par un seul mot fédérateur qui vous tombait dessus en lettres immenses: BEAUTY. Et donc, déambuler dans les allées de ce centre pour arriver…