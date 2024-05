Plus d'un million de Cuchaules AOP produites en 2023

L’année 2023 fut synonyme de reprise pour l’Interprofession de la Cuchaule AOP. Dans son rapport, cette dernière fait état de chiffres «records» en termes de ventes, malgré les incertitudes liées à l’inflation et touchant le secteur agroalimentaire. Soit une augmentation de 30% par rapport à l’année 2019. Un résultat qui "démontre ainsi la qualité exceptionnelle de notre produit", se réjouit dans son rapport le président de l'interprofession Daniel Blanc.

Plus d’un million de pastilles AOP (594’000 pour les cuchaules de 80 grammes et 410’000 pour celles de 400 grammes) ont été distribuées aux sites de productions certifiés l’an passé. Contre 787'000 (respectivement 61'000 et 326'000) en 2019. "Le nombre de pastilles AOP distribuées aux sites de production certifiés constitue un bon indicateur du volume de production", relève l'interprofession.

Renforcer les contrôles

L’interprofession a par ailleurs rencontré en début d’année le conseiller d’Etat Didier Castella et le chimiste cantonal avec une délégation des AOP IGP fribourgeoises. Objectif: mieux appréhender les enjeux liés aux contrôles des fraudes et demander un renforcement de ceux-ci vis-à-vis des imitations de produits. "Actuellement, la loi a malheureusement ses limites pour combattre ces contrefaçons», regrette l’interprofession. Elle espère une amélioration grâce aux discussions en cours menées à ce sujet au niveau national. «Notre véritable arme consiste en la promotion de notre Cuchaule AOP, afin que les consommateurs refusent consciemment d’acheter des copies de notre produit de tradition.»

A noter que les audits de re-certification des membres de l’interprofession, menés tous les deux ans, n’ont donné lieu à aucun problème. Elodie Fessler