Que Justice soit fête

MUSIQUE

Justice

HYPERDRAMA

Ed Banger Records/Because Music

Maintenant que Daft Punk a rangé ses casques et qu’Air joue la nostalgie sur scène pour les vingt-cinq ans de son album Moon Safari, la french touch pulse aux rythmes d’un troisième duo mythique: les Parisiens de Justice. Huit ans après Woman, Gaspard Augé et Xavier de Rosnay renouent avec leur disco-funk hyperfiltrée et déclinent leur savoir-faire en matière de musique à festoyer. La galette se nomme Hyperdrama et elle est vouée à un succès phénoménal. D’abord parce que le groupe a digéré ses deux décennies dans le grand huit et qu’il maîtrise à la perfection les codes du genre, codes qu’il a d’ailleurs contribué à normaliser.

Mais surtout parce que le duo s’est acoquiné avec le multi-instrumentiste australien Kevin Parker, âme…