Télévision

Ce soir, on part à la rencontre des adolescents. On va leur demander comment ils regardent le monde qui les entoure et comment eux-mêmes se racontent, car aujourd’hui, les ados se livrent sur les réseaux sociaux. Tik Tok, Instagram, ils se regardent, le monde les regarde...

Jeudi, à 22 h 40, sur RTS1