Rock saharien et blues helvetico-mauricien

LA SPIRALE. Ils viennent d’Agadez, au Niger, où ils sont «de vraies stars dans le circuit des mariages locaux avec leur répertoire dynamique, leurs solos hypnotiques et leurs mélodies “schlazed” ensoleillées», annonce La Spirale: les quatre musiciens d’Etran de l’Aïr se produiront ce vendredi (20 h 30) à la cave du Petit-St-Jean. Depuis plus de vingt-cinq ans, ce groupe porte haut l’étendard du rock saharien, avec ses guitares et son exubérance. Samedi (20 h 30), La Spirale accueillera The Two, né de la rencontre entre le Vaudois Thierry Jaccard et le Mauricien Yannick Nanette. Le duo, qui sera accompagné de deux musiciens, s’est construit sur le blues, qu’il parfume d’influences créoles, à l’image de son dernier album, Sadela. www.laspirale.ch. EB