FERPICLOZ

A quelques jours de son 81e anniversaire, Rose Ruffieux est décédée le 23 avril dernier à l’hôpital de Riaz, entourée de sa famille.

Rose est née à Cerniat le 26 avril 1943 dans le foyer d’Augusta et Joseph Andrey. Elle était la troisième d’une grande fratrie de onze enfants. Elle a suivi l’école primaire et ménagère dans son village de Cerniat.

Le 1er février 1964, elle se maria avec André Ruffieux. Tous deux vécurent soixante années de bonheur, mais aussi de dur labeur. Le début de leur vie conjugale commença à La Cierne, au domaine du couvent de La Valsainte, où Rose mit au monde ses cinq enfants: Jacques, Philippe, Jean-Daniel, Monique et Marianne. Elle les éduqua avec amour et tendresse, dans la ligne du respect, de la droiture et de la rigueur, parant aux absences de son…