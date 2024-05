Sa Majesté la lutte et ses fidèles Suchet de Grandvillard

En Gruyère, les cinq membres de la famille Suchet vivent au rythme de la lutte.

Les enfants Maxime, Mélissa et Yannick seront en piste ce week-end aux fêtes de Frasses.

Aiguillée par ses parents, la fratrie grandvillardine ne veut pas brûler les étapes.

VALENTIN THIÉRY

LUTTE SUISSE. Rares sont les week-ends où les trois enfants Suchet concourent sur les mêmes ronds de sciure. Samedi, le cadet Maxime et l’aînée Mélissa seront engagés à Frasses pour une fête régionale de lutte suisse. Le lendemain, Yannick, celui du milieu, y disputera la cantonale fribourgeoise, en actifs. Pour une fois, leurs parents David et Claudia ne devront pas multiplier les kilomètres pour suivre leurs performances. Leur grand-mère et grand-père maternel, leurs premiers supporters, non plus. «Lors d’une fête à Uri, on…