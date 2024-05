Sacre à la tronçonneuse

Les bûcherons sont sortis des bois, vendredi et samedi. Quelque 85 professionnels de la tronçonneuse se sont mesurés à Espace Gruyère lors du 12e concours cantonal de bûcheronnage.

PHILIPPE HUWILER

Il flottait dans l’air comme un doux parfum d’huile, si caractéristique du moteur deux temps, à la symphonie des tronçonneuses. Pour les amateurs d’art brut, il ne fallait pas manquer le 12e Concours cantonal de bûcheronnage qui s’est joué vendredi et samedi à Espace Gruyère à Bulle.

Quelque 85 professionnels et apprentis du canton se sont mesurés autour de six épreuves, exigeant adresse, rapidité, précision et concentration (lire ci-contre). Car cela reste toujours risqué de danser avec une tronçonneuse sur un rythme effréné…

Le public était au rendez-vous, puisque les organisateurs estiment…