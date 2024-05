Saison estivale: La piscine de Bulle ouvrira le 9 mai

Dès le 9 mai à 8h, il sera possible de profiter des bassins de la piscine en plein air de Bulle. La ville a annoncé ce mercredi son ouverture qui s’étendra jusqu’au 14 septembre. Durant les mois de juin, juillet et août, il sera possible de piquer une tête jusqu’à 21h30 au lieu de 20h chaque vendredi. Une nouveauté mise en place pour permettre «à tout un chacun de profiter pleinement des installations», relève la ville dans un communiqué. A noter que les mercredis et vendredis, la piscine ouvrira à 6h30 au lieu de 8h.

La ville encourage les visiteurs à acheter leurs billets d’entrée et abonnements en ligne (www.bulle.ch/piscines) afin d’éviter les files d’attente. Elodie Fessler