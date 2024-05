Santé mentale: Services surchargés et déficit de 364’105 francs pour le RFSM

La hausse de la demande de soins a fortement mobilisé les services du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) l’an passé. Ce dernier qualifie l’année 2023 «d’intense» en prenant pour exemple marquant le taux d’occupation des 194 lits hospitaliers qui s’est maintenu toute l’année à un taux supérieur à 100% (100.5% en moyenne).

Outre l’évolution démographique, le RFSM doit s’adapter aux jeunes et aux personnes âgées qui ont un taux de recours aux soins psychiatriques supérieurs à la population générale. Il relève le «formidable engagement» de son personnel.

Sur une pente négative

Côté finances, l’exercice 2023 boucle sur un déficit de 364’105 francs, soit une dégradation de plus de 3 millions par rapport au précédent exercice. «De manière plus générale, la situation financière du RFSM, qui est encore saine aujourd’hui, se place résolument sur une pente négative», relève le RFSM. Il pointe notamment du doigt les tarifs hospitaliers qui ne s’adaptent pas «à l’évolution de l’inflation des salaires» et la valeur du point Tarmed qui ne couvre actuellement «nulle part en Suisse» les coûts réels.

Le RFSM entend relever ses défis futurs grâce à sa stratégie 2023-2030. Il ajoute que parmi les mesures phares en cours de planification figurent le renforcement du secteur de la personne âgée et les travaux de rénovation et d’agrandissement du site de Marsens. Elodie Fessler