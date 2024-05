Se laisser guider par le populage

Niremont. Il est là. Vaillant. Jaune pétant et vert brillant. L’eau coule près de lui, sous lui, sur lui, même, immergeant une partie de son pied. Mais le populage des marais n’en a cure. Il semble se prélasser, entre ombre et soleil, tapissant les milieux humides de toute l’Europe. Sur les douces pentes du Niremont, il prend ses aises et, le printemps venu, déploie ses tépales d’un or vif. Rustique, celui que l’on appelle aussi souci d’eau aime les prairies, les marécages, les fossés et les bois frais. Tout ce que la petite montagne de la Veveyse, déversant son sommet ondulé entre Rathvel et Semsales, lui offre sur un plateau. Avec ses feuilles en forme de cœur, la plante ressemble au bouton d’or. Ils appartiennent d’ailleurs tous deux à la même famille: les renonculacées.

Parfois, le…