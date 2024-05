Soutien unanime aux travaux

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Les travaux d’assainissement de l’église de Châtel-Saint-Denis pourront se poursuivre. La semaine dernière en assemblée, les paroissiens ont accepté à l’unanimité un complément d’investissement de 1,5 million de francs. Le crédit initial se chiffrait à 3,5 millions. Pour rappel (La Gruyère du 14 mars), plusieurs raisons expliquent cette différence. Des analyses plus approfondies ont dû être effectuées. De plus, des éléments étaient plus endommagés que prévu, sans compter l’inflation et des frais inhérents à l’assainissement.

Le président de paroisse Dominique Nanchen détaille que la paroisse dédiera 2,5 millions de fonds propres à l’entreprise. Les subventions de la Confédération, du canton, de la Loro, de la commune et des aides privées, d’un montant total de 1,1…