Stationnement: Les amendes d’ordre se numérisent à Bulle

La ville de Bulle annonce l’introduction ce jeudi d’un nouveau système pour les amendes concernant les infractions de stationnement. Le fichet glissé sur le pare-brise des véhicules laissera place à un bulletin muni d’un code QR. «Une fois scanné à l’aide d’un smartphone, il renvoie sur la plateforme www.amendes.bulle.ch», indique la ville dans un communiqué.

L’automobiliste en faute peut ensuite prendre connaissance des détails de l’amende et payer directement le montant dû ou demander un avis de contravention accompagné d’une facture QR. A noter qu’il est également possible de consulter les données de l’infraction sur un navigateur internet. «Si elle n’est pas réglée en ligne dans le délai de paiement de 30 jours, un avis de contravention sera envoyé gratuitement par la poste.»

Nouveaux horodateurs

Un changement qui intervient en même temps que l’arrivée de la nouvelle plateforme numérique pour les demandes de macarons de stationnement (www.autorisations-de-stationnement.bulle.ch).

Enfin, de nouveaux horodateurs seront installés dans le courant du mois de juin dans la commune. Il ne sera plus nécessaire d’imprimer son ticket et de le placer derrière le pare-brise, l’enregistrement s’effectuera à partir de la plaque d’immatriculation des véhicules. Il sera toujours possible de payer au parcomètre avec de la monnaie. Elodie Fessler