Tout ce qui fait un bon polar

LIVRES

Frank Leduc

DUEL

Belfond, 384 pages

L’affaire bouleverse la France. Du jamais-vu: deux cars scolaires ont disparu, avec à leur bord 70 enfants. Ils partaient en classe de neige, ils ne sont jamais arrivés. Pas d’extraterrestres ni d’anomalie spatiotemporelle: il s’agit bien d’un enlèvement hors normes. L’homme qui l’a imaginé appelle la police et demande expressément à parler à Talia Sorel, négociatrice fraîchement intégrée au RAID. Et seulement à elle, ce qui la rend suspecte pour sa hiérarchie. Entre les deux s’engage un jeu du chat et de la souris d’autant plus complexe que le ravisseur semble bien connaître la jeune femme.

Après avoir exploré le thriller scientifique (Le chaînon manquant) et théologique (Cléa), Frank Leduc propose avec Duel un polar aux allures classiques,…