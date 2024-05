Valentin Marchon proche du top 10 à Zegama



Pour sa première course de la saison, Valentin Marchon s’est classé 11e du marathon Zegama-Aizkorri, troisième étape des Golden Trail World Series. Au Pays basque, le coureur d’Avrydevant-Pont a terminé les 42 km de course en 3 h 57, à dix-huit minutes du vainqueur espagnol Kilian Jornet et à trente secondes du top 10. GR

Victoire pour Marc Chevalley en Lavaux



Le traileur des Paccots Marc Chevalley a remporté dimanche l’épreuve reine de l’Xtratrail Lavaux. Le Veveysan a bouclé les 50 km du tracé – dont 2103 m de dénivelé positif – en 4 h 01, avec près de vingt minutes d’avance sur son dauphin. GR