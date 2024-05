Tribune libre du 21.05.24

Félicitations au comité d’initiative H24

A propos des urgences hospitalières.

Un grand bravo au comité d’initiative H24 qui, contre vents et marées, a mis toute son énergie à travailler pour l’intérêt des citoyens pour garder l’hôpital de Riaz et de Tavel, lesquels subissent un démantèlement qui s’est poursuivi même au sortir du Covid. Par un déni de démocratie, on a laissé «traîner» la votation pour l’initiative H24 déposée en 2021 avec 10 483 signatures (6000 étaient nécessaires) et on a poursuivi le démantèlement. Il est facile de démanteler un hôpital, puis de dire qu’il n’est plus en état pour accueillir les patients en sécurité.

On veut tout centraliser, puis on se plaint du manque de place. Depuis des années, des améliorations des conditions de travail sont demandées, en vain. Et…