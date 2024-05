Tribune libre

L’HFR et le canton vont dans le mur

En réponse à un courrier paru dans La Gruyère de samedi.

Je tiens à rassurer d’entrée le lecteur de La Gruyère, je n’écrirai plus sur l’initiative H24 dans ces colonnes. Mais, pour cet ultime courrier, je tiens à réagir aux propos de M. Benoît Rey, qui m’ont bien fait rire. Me voilà donc bombardé «Savary cantonal» animé par un populisme de politicien «malade». Mais ma récente élection au Grand Conseil est celle d’un vient-ensuite et je n’ai aucune autre ambition. Cela me permet de dire les choses sans retenue, comme je l’ai fait contre le projet Goya Onda, cité à bon escient par M. Rey. J’étais dans les premiers à affirmer, contre vents et marées, que ce projet était contraire au droit fédéral, ce qui fut confirmé bien plus tard par la Confédération.…