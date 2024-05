Tribune libre

La voie grise

A propos du trafic à Bulle.

Rue du Château-d’En-Bas, secteur chemin des Crêts - rue de la Léchère, à Bulle, où 130 logements sont implantés. En moyenne, près de 15 000 véhicules, dont environ 120 poids lourds, y compris les bus très bruyants, transitent quotidiennement dans ce secteur.

Bonjour la pollution sonore et de l’air, la poussière noire sur les balcons et les tablettes de fenêtre, les bouchons, voire les excès de vitesse tôt le matin, dans la soirée et le dimanche. La dégradation de la qualité de vie est grande dans ce secteur. Secteur que nous appellerons la voie grise.

Il paraît pourtant qu’il existe des zones 30 km/h et des revêtements de chaussée silencieux de grande qualité pour les routes qui vieillissent et se dégradent. A Bulle, c’est tout pour la santé et…