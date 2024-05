Tribune libre

H24 dans l’intérêt de la population

A propos des urgences hospitalières.

Le bon sens de l’initiative populaire pour des urgences de proximité, dite H24, qui va dans l’intérêt de la population, s’oppose au contre-projet lancé par le Conseil d’Etat. Les autorités politiques et hospitalières considèrent davantage les aspects matériels et organisationnels. Elles remettent en question les données élaborées par le peuple, à l’instar de l’initiative populaire «pour une 13e rente AVS». Maternité et soins d’urgence font bon ménage. La qualité des prestations ne dépend-elle pas d’un service rapide de proximité?

Est-il normal de nos jours que les mamans enceintes et les personnes accidentées doivent de toute urgence, et souvent de nuit, rejoindre l’Hôpital cantonal depuis les vallées de la Jogne,…