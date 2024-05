Tribune libre

Mieux se renseigner sur l’airsoft

En réaction à un courrier de lecteur sur Bull’Bouge (La Gruyère du 7 mai).

Membre actif de l’association d’airsoft du Val-de-Travers (NE), j’ai été choqué qu’un courrier de lecteur fasse l’amalgame entre association d’airsoft et Jeunesses hitlériennes. Je rappelle que notre activité est régie par une fédération cantonale et fédérale et que ces propos peuvent être retenus pour diffamation si une procédure pénale venait à être déposée par une des nombreuses associations en Suisse.

Pour parler plus précisément de notre sport, de notre passion, la définition d’airsoft ne se traduit pas juste par «jouer à la guerre». L’airsoft est la branche principale d’où découlent des variantes comme le CQB (close quick combat), le milsim (simulation de tactique…