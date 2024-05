Tribune libre

Soutien interpartis au Musée

Un courrier signé de cinq conseillers généraux, représentants de cinq partis politiques bullois, à propos du Musée gruérien.

Le 18 décembre 2023, nous – cinq des six partis présents au Conseil général – avons voté le crédit de construction pour l’agrandissement de la Bibliothèque de Bulle et la rénovation du Musée gruérien, car nous sommes convaincus de la nécessité et de l’urgence de ces travaux. Le projet définitif est solide, fonctionnel, pas luxueux. Il est l’aboutissement de plusieurs années de travail et d’une étroite collaboration entre les architectes et les utilisateurs, dont les besoins réels ont été au cœur des réflexions. Ses coûts ont été vérifiés par une société indépendante spécialisée dans l’économie de la construction.

Ne pas l’accepter…