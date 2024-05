Un car postal reliera durant six mois Saanen et Bellegarde

Dès samedi, il sera possible de relier en une heure Saanen (BE) et Bellegarde en car postal à propulsion électrique. Le géant jaune annonce le lancement de la deuxième saison de cette ligne dotée de 12 arrêts et traversant le Grischbachtal, le col du Mittelberg et Abländschen jusqu’au 27 octobre. Une région prisée pour les loisirs et la randonnée, relève CarPostal dans un communiqué.

Il s’agit d’un projet pilote de deux ans financé par la commune de Saanen. Cette dernière «déterminera si elle souhaite maintenir cette offre en fonction du succès de cette saison». L’an passé, 4500 voyageurs ont emprunté la ligne pour environ septante jours de service. Un succès «dépassant toutes les attentes» et qui marquait également le premier lancement d’un car à propulsion électrique sur une ligne de montagne saisonnière.

De mai à juin, ainsi que du 1er au 27 septembre, le car circulera uniquement le week-end et les jours fériés. En juillet, en août et du 28 septembre au 27 octobre, les voyageurs pourront l’emprunter tous les jours (quatre courses aller-retour quotidiennes). Nouveauté cette année, un porte-bagage permettra le transport de vélos sur réservation. Elodie Fessler