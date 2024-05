Un crédit d’études de 7,6 millions demandé pour la rénovation du château de Bulle

La rénovation du château de Bulle franchit une nouvelle étape. Le gouvernement fribourgeois vient de transmettre au Grand Conseil un projet de décret et un message relatif à l’octroi d’un crédit d’études de 7,6 millions de francs. Celui-ci permettra de financer les phases d’étude jusqu’à l’obtention du permis de construire et la période d’appels d’offres, annonce le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Les travaux sont prévus de début 2028 à l’automne 2030 et le Grand Conseil devait se prononcer sur un crédit d’engagement à l’automne 2026. Le projet de rénovation de cet édifice datant du XIIIe siècle devrait coûter entre 45 et 55 millions de francs «sur la base des connaissances actuelles», alors que 25 milions étaient annoncés en 2022. Le coût des investissements se précisera davantage lors des démontages et sondages ans le bâtiment, précise l’Etat. Le projet sera «très probablement soumis au référendum financier obligatoire et fera donc l’objet d’une votation populaire courant 2027».

Pour rappel, le concours d’architecture avait été remporté en février 2022 par le bureau fribourgeois Aeby Aumann Emery Architectes et son projet «Les visiteurs». Le lauréat a déjà réalisé la rénovation de l’Hôtel cantonal. Plusieurs pièces peu ou pas accessibles au public seront valorisées et le château accueillera plusieurs services de l'administration cantonale. Elodie Fessler