Un mois d’actions pour un avenir inclusif

CANTON. Il y a dix ans était ratifiée la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Pour célébrer cela, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées et la Conférence des directions cantonales des affaires sociales ont mis sur pied un mois d’actions, du 15 mai au 15 juin. Au total, ce sont 1000 projets de sensibilisation qui seront organisés au niveau national avec un objectif: un avenir inclusif. Dans le canton, 50 actions sont prévues durant cette période avec le soutien de trente partenaires. Ceci pour «promouvoir l’inclusion et l’accessibilité, mais également sensibiliser le public aux défis des personnes en situation de handicap et favoriser l’échange et le dialogue entre les citoyens», souligne la Direction de la santé et des affaires…