Un nouveau chef à la Police de sûreté fribourgeoise

«Parfaitement bilingue, âgé de 46 ans, diplômé de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne et au bénéfice d’une expérience de plus vingt ans dans le métier». Tel est le profil du futur chef de la Police de sûreté, le commissaire principal Nicolas Fürst, décrit par le Conseil d’Etat fribourgeois dans un communiqué. Nommé mardi, le policier débutera dans ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2025 pour remplacer le commissaire divisionnaire Marc Andrey.

Après avoir étudié à Lausanne, Nicolas Fürst a travaillé 9 ans auprès du commissariat criminel de Bâle-Ville. Il s’est ensuite tourné vers Fribourg, endossant le rôle d’inspecteur technique au Commissariat d’identification judiciaire, avant d’en devenir, six ans plus tard, le commissaire technique. Depuis la nomination de Marc Andrey en 2018, il était devenu son remplaçant, tout en dirigeant notamment différents groupes de travail au niveau cantonal et national. Geoffroy Brändlin