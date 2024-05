Un peu de Federer à la récré

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT. Le 17 mai prochain, la commune de Vuisternens-devant-Romont inaugurera la nouvelle place de jeu de l’école Hansel et Gretel. En plus du crédit de 212 000 francs voté par l’assemblée communale du 12 décembre 2022, des fonds supplémentaires (40 000 francs) proviennent de la Fondation Roger Federer. Depuis 2020, elle s’est associée à Radix (Fondation suisse pour la santé), à la Fondation Naturama et à la Haute Ecole des sciences appliquées de Zurich pour promouvoir l’approche «cour verte» en Suisse.

Ces cours de récréation sont pensées pour favoriser le développement global de l’enfant. En plus des jeux qui permettent de continuer l’apprentissage durant les pauses, de la verdure a été ajoutée, notamment cinq arbres pour permettre d’ombrager les lieux. Ce projet…