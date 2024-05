Unanimité pour l’aide aux agglomérations fribourgeoises

CRÉDIT-CADRE. D’abord 4 millions entre 2015 et 2018, puis 8 mio entre 2020 et 2023. Pour 2024 à 2027, le gouvernement invitait le Grand Conseil à approuver une aide aux investissements des agglomérations de 29 millions de francs, vendredi matin. Ce crédit-cadre, approuvé à l’unanimité, concernera les mesures d’infrastructure de mobilité douce et de requalification des espaces publics, après déduction des subventions fédérales et cantonales prévues par d’autres lois.

Ces dernières années, Mobul et l’Agglomération de Fribourg ont lancé quatre générations de plans d’agglomération et une cinquième est en développement. Les différents projets qui composent ces plans bénéficient de subventions fédérales à hauteur de 35% à 40%. Pour autant que les travaux soient lancés dans les délais impartis.…