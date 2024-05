Une classe de Grandvillard primée lors de la semaine des médias

Il fallait «informer sans déformer», selon le thème de la semaine des médias à l’école, et c’est la classe de 4H de Madame Janique Raboud, de Grandvillard, qui a su le mieux le faire. Avec la une de son journal Le Gambateflenck, elle a remporté le premier prix du concours organisé entre le 5 et le 9 février dernier, dans la catégorie premier cycle. Faisant la part belle au carnaval, la une a su convaincre un jury six personnes représentant les médias et les enseignants.

Le 24 avril, les 17 classes primées ont pu aller chercher leurs récompenses. A cette occasion 250 élèves et enseignants étaient présents dans un studio de la RTS à Lausanne. Les lauréats ont reçu un prix en espèce d’un des partenaires de la semaine des médias à l’école. Patrick Biolley