GYMNASTIQUE. Le championnat cantonal des sociétés se tiendra ce week-end à la salle omnisports de Bulle. Samedi dès 10 h 30, près de 300 adultes répartis en huit groupes se disputeront les titres aux agrès et en gym et danse. Dimanche dès 9 h 30, un peu plus de 500 enfants les imiteront. «Avec le mouvement, les groupes, la musique, c’est très plaisant pour le spectateur», estime la Gruérienne Alicia Tebaldi, responsable du concours organisé par la FSG Bulle. VT