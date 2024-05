Une Glânoise en toute simplicité

VTT. Première manche de la Coupe fribourgeoise de VTT, La Glânoise se tiendra ce week-end. Ursy accueillera le départ et l’arrivée. Les responsables espèrent entre 300 et 400 participants. «On est conscients qu’on en aura moins que l’an passé, car on n’est plus au calendrier de la West Bike Cup», reconnaît le Glânois Aurélien Vaucher, coprésident du comité d’une organisation assurée par le Ski-Club Siviriez et l’Union cycliste fribourgeoise.

Trois parcours sont au menu de samedi, dont l’épreuve reine de 39 kilomètres, remportée par la locale Ilona Chavaillaz et le Bernois Hansueli Stauffer en 2023. «En comité, on s’est demandé si les gens de la région ne craignaient pas de s’inscrire à cause du niveau très relevé. Pour cette fois, on est revenus à une édition plus simple ayant pour but…