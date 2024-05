VUADENS

Au terme d’une longue existence, Vérène Repond, entourée des siens, s’en est allée paisiblement le mercredi 15 mai, au Foyer La Rose des Vents, à Broc. Elle était dans sa 95e année.

Née à Vaulruz le 28 novembre 1929, dans la famille de Louis Seydoux, dit l’Américain, et de Marie Frossard, elle était la seule fille d’une fratrie de neuf enfants. Au terme de sa scolarité, à l’instar de beaucoup de filles de sa génération, elle a exercé plusieurs activités liées au ménage et au service dans divers restaurants. Lorsqu’elle s’est mariée à Marcel Repond, en 1952, elle a quitté un emploi à l’usine Guigoz, à Vuadens. Le couple s’est établi à Villaz-Saint-Pierre où Marcel travaillait à la laiterie. Ses deux premiers enfants, Lise-Marie et Yves-Alain, y sont nés. Ses trois autres enfants,…