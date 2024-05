Vacherin fribourgeois AOP: l’année 2023 marquée par une restriction de la production

L’instabilité du marché suisse et étranger n’a pas épargné le Vacherin fribourgeois AOP l’an passé. Tel est le constat de l'interprofession (IPVF) qui a tenu ce jeudi matin son assemblée générale à Bulle. Afin de rééquilibrer l’offre et la demande, cette dernière a dû se résoudre à restreindre la production sur l’ensemble de l’année, qui s’élève à 3026 tonnes. Un chiffre qui reste toutefois plus élevé que la moyenne des 10 dernières années, soit 2866 tonnes, relève l’IPVF dans un communiqué. Les productions d’alpage et bio ont, elles, atteint des records.

De nouveaux produits au Vacherin fribourgeois AOP seront en outre proposés cet automne, telle que la raclette. Du côté de l'étranger, le produit certifié est disponible depuis février sur les marchés finlandais et devrait conquérir la Suède prochainement. L'IPVF est convaincue ces nouveautés «auront un impact positif pour tous les acteurs de la filière». Elle espère toutefois «que la météo hivernale sera plus propice à la consommation de Vacherin Fribourgeois AOP que ces dernières années, celle-ci influençant fortement les ventes de ce produit de tradition». Elodie Fessler